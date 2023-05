Masselli o Bandecchi? I cv di tutti i potenziali consiglieri comunali

di S.F.

Dall’ex Ternana Marco Schenardi all’avvocato Francesca Picchiami, passando per l’analista di specifiche tecniche clienti/fattibilità ordini/controllo statistico qualità di Arvedi-Ast, Andrea Sterlini, all’ex sottufficiale dell’Arma Nicola Giuliani. Oppure l’azionista/amministratore delegato di Universo Pane srl, Ivano Consalvi, e l’ex responsabile ingressi e stoccaggio di materie prime in Acciai Speciali Terni, figura di spicco del sindacato Ugl, Daniele Francescangeli. Sono alcuni dei candidati che entrerebbero nel consiglio di Terni – citiamo le possibilità novità, c’è chi è già certo di esserci in ogni caso – con la vittoria di Stefano Bandecchi o di Orlando Masselli. Senza dimenticare che – è pressoché certo che avvenga – la situazione attuale è destinata a cambiare con la composizione della nuova giunta comunale e l’inevitabile scorrimento delle liste (esempio, Viviana Altamura e Cinzia Fabrizi sono potenziali assessori a scuola ed università). Di seguito i documenti con tutti i curricula delle persone coinvolte. Gli atti sono visionabili da chiunque e contenuti nella sezione ‘elezioni trasparenti’ del sito web del Comune di Terni. Il primo consiglio comunale, come impone il Tuel, sarà presieduto dal consigliere anziano, vale a dire colui che ha ottenuto «la maggior cifra individuale (cifra di lista aumentata dei voti di preferenza) con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco».

