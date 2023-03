Terni: «Hospice, luogo di amore e di grande professionalità»

dei familiari di Sandro Pulcinella

Vorremmo qui esprimere gratitudine, dopo la scomparsa del nostro caro Sandro, a tutto il personale dell’Hospice ‘Le Grazie’ della Usl Umbria 2 che ha dimostrato grande umanità e professionalità in ogni momento. Dai medici al personale infermieristico, agli oss: abbiamo potuto toccare con mano l’amore che queste persone mettono nel proprio lavoro, non semplice, e l’attenzione che riservano ad ogni dettaglio. Non è vero che l’Hospice sia l’anticamera della morte: è un luogo dove le persone vengono assistite, curate e seguite con grande attenzione e dolcezza. Ci sembra giusto riconoscerlo, specie in un periodo in cui si sente parlare della sanità solo in termini negativi.