Terni, regata selettiva: nove ori per il Circolo Canottieri Piediluco

Circolo Canottieri Piediluco scatenato in occasione della II regata regionale selettiva sulle acque del lago ternano. Tra i 938 atleti iscritti anche molti ‘padroni di casa’, capaci di conquistare medaglie in doppia cifra: nove ori, un argento e quattro bronzi. Soddisfazione per i tecnici Riccardo Armeni e Fabio Infimo.

I podi

Gli ori sono per Elia Graziani, Federico Angeletti Giorgia Silvi Ratini, Sebastiano Renzi, Alessandro Angeletti, Filippo Cresta, Lucrezia Natalini, Alessandro Lucchetti, Francesco Lucchetti, Tommaso Rossi, David Fedeli e Federico Angeletti. Argento per David Fedeli, bronzi per Ludovica De Angelis, Ginevra Nastro, Sara Armeni, Alessandro Lucchetti e Francesco, Giulia Santocelli, Ginevra Teofoli e Lucrezia Natalini nelle rispettive categorie.