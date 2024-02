Terni: il 10 e 11 febbraio un evento tutto dedicato a chi si sposa

In occasione di San Valentino, torna l’evento organizzato da ‘In Nozze’ nella cornice dell’atelier di Marcelloni Sposa (viale Bramante, 107 – Terni) in collaborazione con i migliori professionisti del wedding. Un gruppo di selezionati professionisti saranno a disposizione dei partecipanti per proporre novità, tendenze e dettagli per rendere il giorno del matrimonio unico ed indimenticabile, per gli sposi e per i loro invitati. L’evento si terrà sabato 10 febbraio dalle ore 18.30 alle 20 e domenica 11 febbraio dalle 11.30 alle 20.

Condividi questo articolo su