Terni: il 17 febbraio c’è Smaila all’Opificio

Sabato 17 febbraio Umberto Smaila sarà all’Opificio, noto locale di Terni, per la serata ‘Smaila’s’: un dinner show con un ricco repertorio musicale, nello stile del popolare artista e intrattenitore veronese. Antonio Orso, manager e marito della showgirl Sara Tommasi, racconta che «l’idea di provare a sviluppare un progetto nel centro Italia è nata con Umberto a Sharm, in spiaggia, durante le feste natalizie e dopo aver visto che in ben due occasioni al The Beach Luxury Club, Smaila è riuscito ad ottenere un ottimo riscontro di pubblico, addirittura ‘sold out’. Inoltre Terni, oltre ad essere la città in cui vivo quando sono in Italia, ritengo abbia un bacino di utenza importante, essendo posizionata vicino Roma e ad altre città di rilievo». «Siamo convinti che la formula della cena spettacolo – spiega Francesco Recco, manager di Smaila – riuscirà a coinvolgere e ricevere l’apprezzamento di un caloroso pubblico amante della musica live». Dopo lo show la serata proseguirà con dj set con vocalist e Djs dell’Opificio fino all’alba.

