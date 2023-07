Terni, il Clt trionfa al Campionato regionale assoluto di nuoto

Sta per volgere al termine la stagione agonistica della sezione nuoto del Clt. Gli ultimi appuntamenti saranno i Campionati italiani di categoria che si svolgeranno a Roma nella prima settimana di agosto e il Campionato del mondo paralimpico. Intanto, nella settimana appena conclusa, dal 10 al 13 luglio, si è svolto il Campionato regionale assoluto dove gli aziendali si sono confermati protagonisti, come ormai succede da diversi anni, conquistando il primo posto di società nella classifica Assoluta e vincendo il titolo di Campione regionale anche nelle categorie Ragazzi e Senior. Numerosi i podi conquistati dai ragazzi sia a livello individuale che di staffetta che hanno portato la compagine gialloblù a conquistare il titolo regionale con 410 punti sopra al Centro nuoto Bastia con 276,5 punti e alla Libertas rari Nantes Perugia con 212,5 punti. Si era arrivati a questo appuntamento ancora carichi di entusiasmo per la medaglia d’argento conquistata da Lilli Viola nella 5 chilometri al Campionato italiano assoluto di nuoto in acque libere. Nella stagione, oltre alla partecipazione al Trofeo Sette Colli e al Campionato assoluto di Martina Trionfetti, da ricordare la partecipazione ai Campionati italiani di categoria con Lucrezia Boncio, Viola Lilli, Federico Gegea, Edoardo Partenza che ha conquistato il itolo Italiano nei 100 stile oltre che due argenti nei 50 e 200 stile e un bronzo nel 400 stile.

