Lotto Paip Maratta, chiusa la cessione

di S.F.

Assegnazione e cessione in proprietà di un’area complessiva di 2.353 metri quadrati in via Luigi Casale. Per il Comune di Terni è in arrivo un incasso da 173 mila euro: a quattordici mesi dall’approvazione del bando è stato perfezionato l’iter per il lotto residuo Paip del centro servizi Maratta con il via libera a favore della Venturi Vending, l’unica società che aveva bussato alle porte di palazzo Spada per l’acquisizione.

L’AVVIO DELLA PROCEDURA NEL MARZO 2019

Unico interessato

Procedura senza troppi problemi visto l’unico interessamento. Tuttavia per giungere al termine della procedura ci è voluto più di un anno: la Venturi Vending – da regolamento di bando – ha dovuto preparare la documentazione necessaria per l’insediamento produttivo, come ad esempio lo studio urbanistico dell’intervento, il progetto di massima a basso impatto ambientale e soprattutto il piano economico, industriale e finanziario. A quel punto è entrata in gioco la commissione tecnica per le varie valutazioni: si tratta di un’area che ricade in zona rischio esondazione e giocoforza, in questi casi, servono i pareri degli enti preposti. La conformità edilizia sarà verificata in un procedimento a sé.

AREE PAIP, IL CONTENZIOSO TRA COMUNE E AST

Il prezzo

I 173 mila euro certificati nascono dal fatto che per ogni singolo mq. il corrispettivo è stato fissato in poco più di 73 euro, come previsto dal regolamento Paip. Per ora, seppur inserito in un documento firmato dal dirigente Piero Giorgini, si tratta di una cifra presunta: si dovrà procedere con dei frazionamenti catastali – a carico dell’assegnatario – e solo successivamente sarà quantificato il prezzo definitivo. Le particelle sono 18 e vanno dai 23 a 300 mq. È qui che sarà creata la nuova struttura della società, ma non prima di aver firmato lo specifica schema di convenzione tra le parti.