Terni, il Comune si appoggia a società lucana per l’assistenza fiscale triennale

Assistenza fiscale per il triennio 2023-2025 in ambito Iva e Irap. C’è questa necessità dietro un affidamento del Comune di Terni a vantaggio di una società lucana, la Sogesp di Matera, per un importo di oltre 15 mila euro.

L’assistenza

In sintesi a palazzo Pierfelici hanno bisogno di assistenza fiscale per vari adempimenti, attività di verifica e gestione dell’imposta esente da errori passibili di accertamento, consulenza per la compilazione e check finale del modello di dichiarazione Iva, approfondimento sugli atti e sui contratti di rilevante natura economica, monitoraggio in tema di scadenze fiscali con invio scadenzario mensile, supporto nella gestione Irap durante il corso dell’esercizio e aggiornamento informativo della fiscalità Irap. L’impegno di spesa complessivo è di 16.177 euro e la procedura è seguita dal responsabile del procedimento, il dottor Sandro Mariani.