Terni: il debutto 2024 in consiglio è su Cardeto, cimitero e strada del Ficarone

Il servizio ausiliario di custodia (portineria e controllo accessi) del cimitero centrale con affidamento in house a Terni Reti (46.380 per anno), il curioso atto di indirizzo della giunta sulla strada del Ficarone di Sopra per la questione fontana, l’individuazione di una sezione del cimitero per gli animali d’affezione (anche in questo caso c’è di mezzo Terni Reti) e il nuovo piano economico-finanziario del parco ‘Galigani’ di Cardeto. Sono le prime tematiche che saranno trattate al debutto 2024 in consiglio comunale: c’è la convocazione per lunedì mattina, 8 gennaio, a partire dalle 9.30. Al centro dell’attenzione anche atti di indirizzo a firma delle minoranze su Ast, parcheggio coperto di via Ialenti, riorganizzazione dei servizi sociali e inclusione lavorativa delle persone svantaggiate. A chiudere il cerchio la relazione della IV commissione sul canile di Colleluna.

