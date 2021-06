Terni, il liceo Donatelli primeggia ai ‘Giochi della chimica’

Si amplia il palma res del liceo scientifico Donatelli di Terni, questa volta con importanti riconoscimenti ai ‘Giochi della chimica’, competizione riconosciuta dal ministro della Pubblica istruzione come percorso di eccellenza studentesca. Gli alunni Francesco Barcherini (classe di concorso B del triennio) e Matteo Brunetti (classe di concorso A del biennio) sono risultati primi nella graduatoria regionale umbra e parteciperanno alle nazionali che si svolgeranno entro la fine dell’anno. Altri tre studenti del biennio sono arrivati quarti pari merito.

La chimica green

«Un traguardo che ci riempie di orgoglio – ha detto il dirigente scolastico, la professoressa Luciana Leonelli – perché è frutto tangibile dell’interesse che il nostro liceo ha a mantenere una tradizione importante della nostra città: spesso si dimentica, infatti, che Terni è stata un polo chimico di rilevanza nazionale, sede di numerosi e prestigiosi stabilimenti». Per questo il liceo Donatelli ha sempre curato la preparazione dei suoi studenti in questa disciplina ‘sfornando’ nel corso degli ultimi anni tante eccellenze, tanti ragazzi che hanno scelto di iscriversi alla facoltà di chimica in varie sedi universitarie, fino alla Normale di Pisa. «È per il nostro liceo motivo di orgoglio – le fa eco la professoressa Stefania Arcari, che ha preparato i ragazzi – essere riusciti ad appassionare alcuni dei nostri studenti allo studio della chimica, cosa che sicuramente in futuro, con la nuova branca della chimica green, offrirà loro interessanti opportunità lavorative».