Galilei Terni pronto per fase finale Olimpiadi di informatica a Bologna

Un appuntamento di prestigio in arrivo per il liceo ‘Galilei’ di Terni. Saranno quattro studenti dell’istituto a rappresentare l’Umbria alla fase finale delle Olimpiadi di informatica in programma venerdì 10 marzo a Bologna: si sono guadagnati questa possibilità dopo aver superato quattro gare e negli ultimi tempi hanno svolto uno specifico corso ad hoc – coinvolto il professor Garofoli – per risolvere problemi in Pascal, Python, Java, C e C++. Gli allievi coinvolti frequentano le classi IV e V dell’indirizzo di scienze applicate.

