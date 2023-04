Terni: il liceo ‘Tacito’ centra un risultato di prestigio ai campionati di filosofia

Il liceo classico ‘Tacito’ di Terni è tra i vincitori della finale nazionale dei campionati (ex olimpiade) di filosofia con Maddalena Matilde Rivelli, seconda classificata nella sezione in lingua straniera. Alla competizione, giunta alla XXXI edizione, hanno partecipato studenti di 504 scuole secondarie di secondo grado. I premi sono assegnati al primo, secondo e terzo classificato di entrambe le sezioni (lingua italiana e inglese). Con una traccia di ambito teoretico-gnoseologico, Maddalena Matilde Rivelli, studentessa della III liceo sezione ad indirizzo Cambridge, ha elaborato un saggio in inglese con una riflessione sulle potenzialità e i limiti della conoscenza scientifica a partire da una citazione del fisico tedesco Werner Heisenberg. La studentessa del ‘Tacito’ è attesa ora dalla fase internazionale. Lusinghiero il giudizio espresso dalla commissione nazionale sul suo elaborato: ‘Il saggio mostra una struttura coerente e ben organizzata; la trattazione del rapporto tra fisica e filosofia è argomentata in maniera pienamente convincente e supportata da una competenza linguistica decisamente adeguata’. Il ‘Tacito’ partecipa da tempo alla competizione nazionale, ottenendo risultati prestigiosi e successi, come nel 2018 quando una studentessa si era classificata terza tra i finalisti della sezione in lingua italiana.

