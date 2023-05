Terni, il ministro della Salute visita il ‘Santa Maria’: «Gli operatori la nostra luce. Ombre? Medicina territoriale e organizzazione»

Istituzioni, mondo politico e sanitario hanno accolto mercoledì pomeriggio il ministro della Salute Orazio Schillaci, in visita all’ospedale ‘Santa Maria’ di Terni. «Bisogna investire in sanità – ha detto ai giornalisti -, prendere tutto ciò che abbiamo imparato dal Covid e mettere la sanità al centro della discussione politica, soprattutto nell’interesse dei cittadini. È una sanità, quella italiana, con luci e ombre. Le luci sono gli operatori che sono di altissimo livello e si sono dimostrati tali durante la pandemia e lavorano ancorea oggi spesso in condizioni difficili. Le ombre sono la mancanza di un’adeguata medicina territoriale, una scarsa organizzazione che è un po’ a macchia di leopardo. Credo che nelle singole regioni, con il supporto del ministero, si possano migliorare gli aspetti negativi e cercare di gratificare maggiormente il personale sanitario». Il ministro, oltre a visitare il polo ospedaliero ternano, ha incontrato il personale medico presso l’auditorium della facoltà di medicina, in via Mazzieri.

