I Cugini di Campagna in concerto a Cospea il 5 ottobre

Il ristobar Cospea ci ha preso gusto. Nuovo spettacolo in arrivo nei pressi dell’attività commerciale di via Marzabotti, a Terni, dove giovedì 9 settembre si è già esibito Roberto Satti, in arte Bobby Solo: martedì 5 ottobre, nel rispetto delle normative anti Covid, è stato programmato lo spettacolo che vedrà protagonisti i Cugini di Campagna, storico gruppo italiano fondato nei primi anni ’70 ed attualmente composto dal fondatore Silvano Michetti, Ivano Michetti, Tiziano Leonardi e Nick Luciani. Per info e prenotazioni – è consigliata – è possibile contattare il 338 5412330 o lo 0744812594: il prezzo per cena e concerto è fissato in 30 euro.

