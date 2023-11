Terni, in arrivo ‘Viniamo Facenno’: oltre 40 cantine protagoniste

Degustazioni, musica, liaison tra produttori e ristoratori con oltre quaranta cantine protagoniste. Particolare evento in arrivo a Terni: domenica 26 novembre c’è ‘Viniamo Facenno’ all’Itt ‘Allievi-Sangallo’.

Di cosa si tratta? «Oltre 40 cantine – viene specificato – condiranno tutto questo offrendo assaggi dei loro vini, descrivendone la storia, come e dove viene prodotto, racconti necessari per incontrarne unicità e sapori. Ci saranno, inoltre, due momenti su prenotazione in cui le degustazioni enotiche verranno guidate da giornalisti enogastronomici locali per comprenderne a fondo profumi, aromi e sapori». Circa una decina le realtà agricole che «condivideranno esperienze e prodotti, dalle farine ai formaggi, dai legumi agli ortaggi, permettendo così l’accesso a prodotti di qualità a tutti». Spazio alla sinergia tra vignaioli, contadine/i, ristoratrici/ristoratori e allevatori/allevatrici: «La scelta di una scuola perché luogo di cultura, formazione e socialità». In azione anche il personale scolastico, insegnanti e studenti per descrivere macchinari e laboratori. L’evento è a pagamento.