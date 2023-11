Bct, ‘L’educazione all’emozione estetica’ – Fotogallery

Un appuntamento per ‘L’educazione all’emozione estetica’ con protagoniste le scuole. Si è svolto giovedì mattina in biblioteca a Terni con il coordinamento della funzionaria comunale Franca Nesta: spazio alla psicologa Valeria Di Loreto, sfilate di moda a cura dell’Ipsia – inerenti l’argomento di giornata -, all’esibizione della scuola media Marconi e dei licei Angeloni, all’attore Massimo Manini per un monologo e alla presentazione del libro del professore Luciano Lima a cura del collega Fausto Dominici del liceo classico.

