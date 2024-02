Terni in lutto per la scomparsa del dottor Fabio Capitoli

Cordoglio a Terni per la scomparsa del dottor Fabio Capitoli, scomparso all’età di 74 anni. Nella sua lunga carriera professionale si è sempre donato al prossimo, partecipando a missioni umanitarie, prima come militare e poi come volontario per l’associazione ‘Sulla Strada’. Spaziando nei diversi ambiti della medicina, è sempre stato definito dai sui pazienti come «un uomo buono e un gran confidente che sapeva dispensare buoni consigli». Le esequie si terranno sabato 3 febbraio alle 15 nella chiesa di Santa Maria Regina a Terni.

