Da un lato la nuova postazione – installata, ma per ora non funzionante in attesa del contratto di energia elettrica – del bike sharing ‘Valentina’, a pochi metri dall’ingresso della facoltà di ingegneria. Dall’altro uno ‘spettacolo’ che troppo spesso si nota nelle zone periferiche di Terni: rifiuti gettati in uno spazio verde nascosto e non distante dall’Ast, in vocabolo Pentima Bassa. L’ennesimo esempio di un’inciviltà che di certo non regala belle immagini della città.

Condividi questo articolo su