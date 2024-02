Terni: infortunio sul lavoro a Cesi. Operaio 65enne ricoverato in terapia intensiva

LE FOTO

Serio infortunio sul lavoro mercoledì mattina nell’abitato di Cesi (Terni), in via Contelori, dove un operaio 65enne di origini albanesi è stato soccorso dagli operatori del 118 e trasportato all’ospedale di Terni in ‘codice rosso’ a seguito di una caduta avvenuta nel contesto di un cantiere edile. L’uomo sarebbe precipitato al suolo da un’impalcatura, da un’altezza di circa cinque/sei metri. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni e gli agenti della polizia di Stato per gli accertamenti del caso. L’attività di polizia giudiziaria è condotta dal personale addetto della Usl Umbria 2, di concerto con l’autorità giudiziaria di Terni. Dall’ospedale ‘Santa Maria’ fanno sapere che il 65enne è stato ricoverato in terapia intensiva, con riserva di prognosi, ed è cosciente.

Sciopero e presidi

Intanto mercoledì pomeriggio i sindacati Cgil e Uil – con i lavori dei comparti edile e metalmeccanico – saranno in presidio sotto le prefetture di Perugia (16.30) e Terni (17) in occasione dello sciopero nazionale che riguarda le ultime due ore di ogni turno di lavoro. La strage di Firenze, ma anche i ripetuti e gravi infortuni avvenuti negli ultimi giorni in Umbria, hanno portato le categorie – Fiom e Uilm per i metalmeccanici, Fillea e Feneal per gli edili – a sostenere con forza la protesta, per un lavoro più sicuro e che non metta a rischio le persone e le loro vite.