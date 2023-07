Terni: inseguimento al parco di viale Trento. Carabinieri arrestano spacciatore 34enne

Ad accorgersi di lui che, sottoposto ai domiciliari – con possibilità di uscire per lavorare come badante – se ne andava in giro per via Turati con il suo monopattino, è stato un carabiniere. Che – era martedì pomeriggio – quando lo ha visto fermarsi nella zona del parco di viale Trento per incontrare un cittadino nordafricano, ha subito allertato i colleghi del comando stazione di Collescipoli.

La fuga tentata

Così quando il 34enne nigeriano G.J.N. si è reso conto di essere seguito dai militari, ha abbandonato il monopattino e tentato la fuga a piedi nella zona del parco, liberandosi pure di sei involucri. Tutto inutile. Lui è stato fermato e gli involucri recuperati. Dentro, in totale, c’erano circa 70 grammi di cocaina, mentre a casa del soggetto – in via XX Settembre a Terni – c’era altro hashish e tutto il necessario per preparare le dosi.

In carcere

Alla fine per il 34enne è scattato l’arresto in flagrante, poi convalidato dal giudice Simona Tordelli che, su richiesta formulata in aula dal vpo Adalberto Andreani, lo ha ‘spedito’ in carcere. A difendere il giovane c’è l’avvocato Francesco Mattiangeli del foro di Terni e in vista dell’udienza di merito fissata per il 28 luglio prossimo, è possibile che chieda di accedere ad un rito alternativo.