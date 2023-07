Terni: spaccia cocaina a Porta San Giovanni. Denunciata ragazza di 30 anni

Una 30enne ternana è stata denunciata, martedì, dai carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Terni che l’hanno sorpresa a spacciare droga – cocaina in particolare – nella zona di Porta San Giovanni a Terni. La giovane era stata tenuta d’occhio e i militari sono entrati in azione quando l’hanno vista cedere una dose ad una cliente, anche lei ternana. Dopo il sequestro della droga – 0,48 grammi di cocaina – i carabinieri hanno perquisito l’abitazione della 30enne, non lontana da Porta San Giovanni, trovando un bilancino e altre dosi della stessa droga. Per la giovane spacciatrice è scattata la denuncia a piede libero mentre per la cliente, la segnalazione alla prefettura di Terni.

Via dell’Argine

Sempre martedì sera, in via dell’Argine, i carabinieri del Nor hanno controllato due cittadini nigeriani, piuttosto sospetti. All’esito, uno dei due è stato trovato con due dosi di hashish e 500 euro in contanti. L’uomo è stato denunciato alla procura della Repubblica.