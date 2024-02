Nuovi trionfi tricolori per il 34enne ternano Maurizio Quaglietti, impegnato da tempo nel powerlifting. Nel weekend si è imposto nella gara della Ipl – L’italian powerlifting league – di Bosco Chiesanuova, in provincia di Verona: ha conquistato l’oro nel single lift di bench press (categoria open -75 chili) sia nell’assoluto che come best lifter.

