Terni: la CRI si mobilita per Rebecca con uno spettacolo toccante

Sabato pomeriggio al teatro Secci di Terni si è tenuto lo spettacolo teatrale di beneficenza organizzato dalla Croce Rossa Italiana – comitato di Terni, il cui ricavato è stato devoluto all’associazione ‘Il Sogno di Rebecca’, creata dai familiari della giovane ternana che si sta curando per una grave malattia ed è costretta a frequenti viaggi negli Stati Uniti. Di fronte ad una bella platea si è esibita la compagnia degli Abili Speciali, attori affetti da diversi tipi di disabilità che hanno deciso di dedicare parte della loro vita ad aiutare gli altri. Coadiuvati dai volontari CRI del comitato di Gualdo Tadino e con la vicinanza del presidente regionale Paolo Scura che ha partecipato nella doppia veste di attore e nel ruolo istituzionale, hanno messo in scena uno spettacolo straordinario che ha alternato momenti di divertimento ad altri di vera commozione. Alla fine il presidente della CRI di Terni, Roberto Valeriani, ha voluto ringraziare il collega di Gualdo, Roberto Gelosia, che si è da subito messo a completa disposizione insieme ai suoi volontari per questa importante attività di raccolta fondi che è andata molto al di là dello scopo per cui era stata pensata. «Oggi infatti – afferma Valeriani – credo che tutti i presenti siano tornati a casa molto arricchiti a livello interiore da questa incredibile interpretazione che ha lasciato il segno in tutti noi. Questi artisti, gli Abili Speciali, ci hanno insegnato davvero tanto su come vedere ed affrontare le avversità della vita». Nel ringraziare tutti i volontari del comitato di Terni «che sempre si mobilitano con entusiasmo in ogni occasione dove ci sia da aiutare», il presidente ha voluto chiudere con un augurio: «È sempre bellissimo vedere come nella nostra città le attività di aiuto verso il prossimo siano accolte con generosità e partecipazione, ma adesso speriamo che presto Rebecca si lasci alle spalle tutte queste brutte esperienze e possa vivere una vita serena come merita».

Condividi questo articolo su