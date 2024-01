Terni, nono intervento per Rebecca. Papà Graziano: «È andato bene e speriamo sia l’ultimo»

La speranza è che sia stato l’ultimo, la certezza è che è andato bene. Nono intervento chirurgico per Rebecca Antonelli, la giovane di Terni affetta da una rara patologia tumorale. Ad annunciare l’esito dell’operazione eseguita al Lenox Hill Hospital di Manhattan (New York) dal professor Milton Waner, che già aveva operato Rebecca in passato, è il papà Graziano: «Questa mattina possiamo dire che l’intervento è andato bene – scrive -. È stata tolta la parte di ‘massa’ vicina alla trachea, il professor Waner è molto soddisfatto ed ovviamente anche noi. Speriamo – aggiunge – che questo sia stato l’ultimo, nostra figlia ha tutto il diritto di vivere una vita serena. Ringraziamo veramente tutti perché senza il sostegno ricevuto, tutto ciò non sarebbe accaduto. Grazie di cuore a tutto il popolo ternano e non». Per consentire l’operazione, si è messa in moto le scorse settimane la macchina della solidarietà, attraverso iniziative e donazioni. Un affetto che negli anni non è mai venuto meno, grazie anche alla determinazione e alla forza di volontà di papà Graziano, mamma Simona e – ovviamente – di Rebecca.

Condividi questo articolo su