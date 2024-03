Terni, la ludoteca è polivalente: «Per bambini e genitori». Ecco ‘Palloncini e Nuvole’

Pubbliredazionale

Una ludoteca sì, ma ‘polivalente’. In grado di ospitare le classiche feste di compleanno dei bambini – ma con spazi curati e accoglienti anche per gli adulti – ma pure eventi, cerimonie, feste in generale. Si chiama ‘Palloncini e Nuvole’ e si trova – l’inaugurazione è dello scorso 10 febbraio – in via Carnano 40/42, in zona Tuillo a Terni. Titolare è Valentina Bellachioma, che racconta l’idea: «Sono madre di due figli gemelli che oggi hanno 4 anni. E di compleanni ne ho visti già tanti. Rendermi conto di cosa metta a disposizione oggi Terni e di quali siano le esigenze di genitori e bambini, è stato praticamente naturale. Così ho preso il coraggio a due mani e ho dato vita a questa nuova attività». Il locale interno si estende su circa 200 metri quadrati, poi ci sono il giardino esterno e un’ampia terrazza panoramica, oltre al parcheggio privato. «Ho voluto realizzare tutto ciò perché ci credevo e ci credo fermamente – dice Valentina -. I primi riscontri sono stati davvero ottimi, tanto che fino ad aprile siamo quasi ‘al completo’. Speriamo che la clientela sia sempre più soddisfatta attraverso un servizio che vogliamo continuare a migliorare giorno dopo giorno». ‘Palloncini e Nuvole’ è contattabile anche attraverso i propri social, Facebook e Instagram.