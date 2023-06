Terni, la nuotatrice Andidero sul tetto del mondo in Francia

Lei è nativa di Perugia ma da tempo si allena con la Virtus Buoncovento di Terni, la società delle piscine dello stadio. Grande soddisfazione per Chiara Andidero in occasione dei Virtual Globas Games 2023, il più importante evento mondiale per atleti disabili intellettivi: in Francia, a Vichy, ha conquistato la medaglia d’oro laureandosi campionessa del mondo. Per lei trionfo nei 200 farfalla. L’atleta è seguita dal tecnico Marco Cicconi. Non può che esserci gioia per il commissario tecnico della nazionale di nuoto Fisdir, il ternano Marco Peciarolo.

Condividi questo articolo su