Terni, la nuova ‘casa’ dell’Ufficio scolastico: «Più sicuro e fruibile»

di Fra.Tor.

«Un luogo più sicuro e più fruibile per i cittadini. Un luogo ideale per lavorare insieme». Lunedì mattina è stata inaugurata la nuova sede dell’Ufficio scolastico, i cui uffici sono stati ricavati all’interno di palazzo Bazzani. «Con l’apertura di questi uffici realizziamo – ha spiegato la presidente della Provincia di Terni Laura Pernazza – anche una razionalizzazione degli spazi all’interno della Provincia che dopo la riforma Delrio aveva visto calare notevolmente il numero dei dipendenti. Realizziamo così un efficientamento donando anche decoro a questo lato della facciata del palazzo, che è stato oggetto di interventi di ristrutturazione, nell’ottica della valorizzazione e recupero dell’intera piazza già avviata dall’amministrazione comunale». Il direttore dell’ufficio scolastico regionale Sergio Repetto ha ringraziato la Provincia e la presidente Pernazza «per aver consegnato una sede decorosa, sicura e funzionale. La scuola in Umbria – ha detto – al momento sta piuttosto bene, nonostante le crisi e difficoltà degli ultimi anni. È stata avviata una bella collaborazione tra la Provincia di Perugia e quella di Terni sia come organici che come dimensionamento scolastico, il che è estremamente positivo». L’inaugurazione di questi spazi, per l’assessore regionale alla scuola Paola Agabiti, «è un importante segnale di collaborazione interistituzionale, ovvero la Provincia, l’Ufficio scolastico e la Regione che è sempre presente nel sostenere questi importanti progetti. Credo sia fondamentale restituire uno spazio operativo funzionale, rinnovato e accogliente, non solo a coloro che lo occuperanno, ma anche per chi ne usufruirà dall’esterno».

