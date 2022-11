Terni, borgo Rivo e gli allagamenti: incarico da 3 mila euro per studio su scolmatore

di S.F.

Un paio d’ore di pioggia a buona intensità e tratti di strade allagati. Quante volte è successo a borgo Rivo negli ultimi anni? Non poche. Succede allora che da palazzo Spada è partito un mini affidamento diretto da 3 mila euro – Iva compresa – per valutare un intervento in seguito alla costituzione di un tavolo tecnico composto da Comune, Sii, Consorzio di bonifica Tevere-Nera e Regione.

Palla a Latella

Il tavolo tecnico si è occupato di valutare misure urgenti – da considerare che si parla di oltre due anni fa – per la mitigazione del rischio idrogeologico e, in particolar modo, la situazione legata ai troppi allagamenti stradali. Il mirino è sulla realizzazione di uno scolmatore di massima piena sulla fognatura mista di via del Rivo con scarico sul fosso Rivo ed ecco che scatta l’affidamento per lo sviluppo di uno studio idraulico: se ne occuperà il geologo Luca Latella per una cifra di 2.500 euro più Iva.

Cosa dovrà fare

Latella dovrà redigere uno studio idraulico che «tiene conto degli studi approvati dalla Regione Umbria nel 2018 relativamente ai fossi minori per quanto riguarda la loro portata»; un focus del «bacino idrografico delle acque che cadono all’interno del bacino stesso, calcolo della quantità di pioggia media che cade nell’arco di un anno, le acque di picco, quest’ultime necessarie alla luce delle continue precipitazioni intense e concentrate negli ultimi anni» e la verifica della «giusta sezione del tubo ipotizzato e la dimensione dei pozzetti, in particolare quello d’immissione del fosso Rivo». Il tutto entro 45 giorni.