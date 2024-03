Terni: la Shaolin Kung Fu si distingue agli internazionali di Atene

Si è tenuto sabato 9 e domenica 10 marzo ad Atene il torneo internazionale di Kung fu – Wushu ‘Acropolis Forbidden City’, alla presenza dei Gran maestri Wu Bin (maestro di Jet Li), Tang Tung Wing e Wang Pei Kun. l’Italia era rappresentata dall’Italian Team composto da nove società: DamoJian Shaolin Kung Fu Valdelsa (Colle Val d’Elsa, Siena), Iron Palm Club (Polverigi, Ancona), Rebel Dragon (Vetralla, Viterbo), Bewater Team (Marsciano, Perugia), Accademia Shaolin Kung Fu (Terni), Shaolin Jingang U.S Altedo (Bologna), Asd Il Kung Fu (Perugia), Scuola Kung Fu Shaolin Ch’Uan (Udine) e Italy CKA (Perugia). Presenti all’evento numerosi atleti provenienti da Italia, Messico, Brasile, Paesi Bassi, Israele, Cina, Spagna, Francia, Inghilterra, Repubblica Ceca, Romania, Libano, Svizzera e infine i padroni di casa ellenici. La competizione si è divisa nella prima giornata del sabato con la categoria taolu e tai chi, mentre nella domenica si sono svolti gli incontri di sanda.

Il bilancio

Ottime le performance per gli atleti italiani ed in particolare dell’Accademia Shaolin Kung Fu di Terni del maestro Luca Primavera, che fa il punto in una nota: «Il Gruppo Elite ha dato prova di rappresentare in modo eccelso l’Italia, dando alle giovani generazioni che hanno iniziato a partecipare a queste manifestazioni un esempio, condividendo con loro la dedizione, la disciplina e soprattutto la passione per questo sport. I podi sono stati numerosi e colmi di orgoglio nel portare il tricolore alto su quei gradini tanto ambiti quanto faticati. Il nostro team ha gareggiato in categoria Taolu con gli atleti del gruppo Elite e gruppo di supporto tra cui Giada Bronzini e Greta Frattaroli: ottima la loro prestazione con buoni piazzamenti in categorie composte da più di quindici atleti. Gli atleti premiati che hanno combattuto nella categoria light sanda sono stati Jacopo Digiovanni (medaglia d’oro), Filippo Antolini (argento), Giacomo Barbarossa (argento), Valentina Lattanzi (argento), Gabriel Castiglione (argento). Sempre nella categoria sanda con contatto pieno, Matteo Menconi ha centrato un altro prestigioso argento. In totale i nostri atleti hanno centrato 18 medaglie d’oro, 14 d’argento e 8 di bronzo. Dobbiamo anche menzionare Alessandro Bufi, componente dell’Italian Team richiesto come arbitro rappresentate del nostro gruppo, che ha presenziato nella giuria nel suo primo arbitraggio internazionale ad Atene».

LE FOTO