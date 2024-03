Terni: la ‘terza’ di SacroInCanto incassa il pieno di pubblico e consensi

Il festival SacroInCanto 2024 si è concluso domenica scorsa col successo dei fratelli Mancuso nell’abbazia di San Nicolò, a San Gemini. «Anche in occasione dei due precedenti concerti – spiegano gli organizzatori della rassegna – le chiese di San Lorenzo e San Francesco a Terni erano gremite di pubblico, proveniente non soltanto dall’Umbria ma anche da altre regioni, tanto numeroso che molti si sono dovuti accontentare di sedersi sul pavimento o sui gradini. Ogni volta il pubblico ha ascoltato con attenzione e raccoglimento le musiche sacre in programma e applaudito con entusiasmo gli interpreti, né sono mancate le richieste di bis». Circa gli interpreti – molti originari di Terni e del suo territorio e tutti di rinomanza internazionale -, erano domenica 17 marzo il soprano Patrizia Polia, il contralto Elisabetta Pallucchi e il complesso barocco InCanto diretto da Fabio Maestri, impegnati nelle rielaborazioni ad opera di Bach di musiche di Hoffmann e Pergolesi, e venerdì 22 il mezzosoprano Federica Giansanti, il contralto Giada Frasconi, il violista Raffaele Mallozzi, l’organista Gabriele Catalucci, la Corale Amerina e l’orchestra InCanto sotto la direzione di Marco Attura, che hanno eseguito musiche di Puccini e Bruckner. «Questo è il terzo anno che SacroInCanto offre musica sacra nel tempo di Pasqua in luoghi di particolare suggestione e valore storico-artistico. La bontà di tale formula – concludono gli organizzatori – è dimostrata dal fatto che in così poco tempo questo festival ha conquistato un posto nel cuore degli appassionati di musica e continua ad attrarre nuovo pubblico. Ne va riconosciuto il merito all’associazione InCanto ma anche ai suo sostenitori e patrocinatori, ovvero Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni, Regione Umbria, Diocesi di Terni-Narni-Amelia, Comune di San Gemini e Comune di Terni».

