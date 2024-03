Terni: ‘L’alba, il suo profumo lieve e altri racconti’: c’è la nuova opera di Mazzoli

Un’antologia di racconti sviluppata per «mantenere alcuni ricordi e suscitarne altri, con il desiderio di andare un poco oltre, con un minimo di presunzione. Il desiderio, cioè, di riuscire ad avvicinarci il più possibile a quel che si vorrebbe ricordare: ovvero, più che le immagini, le sensazioni e, in particolare, alcune di loro. E il profumo, o taluni odori, riescono a rievocare in noi, in modo potente, determinate sensazioni insieme ai ricordi di un momento ben preciso e irripetibile». È il tema del nuovo libro dello scrittore ternano Corrado Mazzoli ‘L’alba, il suo profumo lieve e altri racconti’, disponibile sul portale Amazon. Con tanto di beneficenza: alcune copie sono state regalate per aiutare un’associazione per il Perù.

