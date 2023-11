Terni: li trovano con la droga nella comunità educativa. Minore rompe dito ad agente e morde un altro in testa

La chiamata è partita la mattina di mercoledì 22 novembre dalla comunità educativa di via Mozzoni che li ospita: dentro si percepiva un forte odore di hashish e subito gli agenti della IV sezione antidroga della squadra Mobile si sono portati sul posto, individuando altrettanto rapidamente la stanza da cui proveniva l’odore. Dentro c’erano i due ospiti, un 19enne di origini statunitensi ed un minorenne. Poggiato sull’armadio c’era un panetto di hashish mentre altri nove – peso complessivo, un chilo – erano nel bagno. Nella stanza c’erano poi frammenti della stessa droga, materiale per confezionare le dosi e un bilancino di precisione.

Brutale

«Durante l’attività – spiega la polizia di Stato in una nota – il minore ha opposto una strenua resistenza nei confronti dei quattro agenti intervenuti, tanto da procurare loro gravi lesioni: uno ha riportato un dito fratturato, un altro un’infrazione alle costole, mentre un altro ha riportato ferite alla testa, procurate da un morso dal giovane, che gli ha strappato perfino i capelli». Il minore, una volta bloccato, è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale in ragione del forte stato di agitazione psico-motoria.

Arrestati

L’attività è stata svolta in collaborazione con le procure di Terni e dei minorenni di Perugia. I due, già gravati da precedenti per reati contro il patrimonio, sono stati arrestati per spaccio di droga in concorso e il minore anche per resistenza e lesioni. Quest’ultimo è stato condotto nel centro di prima accoglienza di Firenze mentre il 19enne si trova ristretto nel carcere di Sabbione.