Terni, l’IC Brin in campo contro il bullismo. Focus anche sul revenge porn

Un’iniziativa per sensibilizzare studenti e studentesse su una piaga sociale che sta colpendo soprattutto i più giovani. Ad attivarsi – è accaduto in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo – è stato l’Istituto comprensivo Benedetto Brin con ‘Stop bullying’ mercoledì mattina nell’aula Schillaci: sono stati proiettati due video realizzati dal liceo artistico Orneore Metelli, ‘Lo specchio nero’ e ‘25 novembre-Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne’. Focus poi sul revenge porn grazie ai ragazzi delle classi terze e la lettura di alcuni passi del libro ‘Non chiamatelo revenge porn’ dell’avvocato Francesca Florio. Gli alunni/e hanno poi drammatizzato la storia di una ragazza di 13 anni di nome Margherita, vittima di un adescatore online, per sottolineare ancora di più quanto questo fenomeno possa colpire ciascuno di loro. L’incontro è terminato con la proiezione del cortometraggio ‘Se qualcosa è cambiato’, inviato dalla Rnfs a tutte le scuole d’Italia.

