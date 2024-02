Terni: lite fuori dalla discoteca, giovane cade e batte la testa. È in terapia intensiva

Prima il colpo al volto – uno schiaffo – poi la caduta, la perdita di sensi e la corsa in ospedale. Dove un ragazzo di 23 anni è ricoverato in terapia intensiva a seguito di quanto accaduto nella notte fra sabato e domenica all’esterno di un locale di via del Sersimone, a Terni. Secondo quanto riportato dal quotidiano ‘Il Messaggero-Terni‘ con un articolo a firma di Corso Viola di Campalto, il giovane aveva discusso con un altro ragazzo, poi la lite – andata avanti a parole – era proseguita all’esterno, nel parcheggio della discoteca. Lì sarebbe sceso dall’auto un altro ragazzo che avrebbe colpito al volto il 23enne con uno schiaffo. Quest’ultimo è caduto a terra battendo la testa e le sue condizioni sono apparse subito serie agli amici che hanno lanciato l’allarme. Soccorso dal 118, il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale ‘Santa Maria’ dove è stato ricoverato in terapia intensiva con riserva di prognosi, in ragione dell’edema riportato. Sull’accaduto sono scattate anche le indagini dei carabinieri del comando provinciale di Terni che, dopo aver sentito numerosi testimoni, fra cui colui che avrebbe dato lo schiaffo, hanno denunciato quest’ultimo a piede libero per l’ipotesi di reato di lesioni gravissime.

