Terni: l’Ordine degli architetti premia i decani della professione

Paolo Battistelli, Marilinda Briganti, Moreno Ciavattini, Gabriele Falcioni, Sergio Giorgini, Paolo Leonelli, Gianfranco Magnabene, Carla Maria Marini, Renato Piscini, Mario Struzzi, Elmo Timpani e Mario Vagata. Sono i premiati dall’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Terni: coinvolti i professionisti decani. L’onorificenza è stata conferita dal presidente dell’Ordine, Stefano Cecere.

La motivazione

«Un atto doveroso e piacevole – le parole di Cecere – nei confronti di colleghi che hanno avuto la forza e la continuità, anche nei periodi più bui, di proseguire con l’esercizio della professione; portando, a loro volta, merito al nostro Ordine. Ho sempre ritenuto, anche prima della nomina a presidente, che fosse un riconoscimento dovuto, e siamo così riusciti a rendere omaggio agli iscritti anziani dell’Ordine, mantenendo il mio impegno morale e deontologico nei confronti dei colleghi architetti». La cerimonia di premiazione si è svolta venerdì nella cornice dell Vall’Antica resort e spa, a San Gemini, ed è stata anche l’occasione per la presentazione del progetto sulla fondazione dell’Ordine. L’ente ha visto già l’iter di creazione approvato, eccetto l’ultimo passaggio in Regione, per la quale sarà realizzata una apposita conferenza stampa di presentazione il prossimo mese.