Terni: Luca Bruni trionfa alla finale nazionale di The Vero Be bartender

È stato Luca Bruni, 34enne head bartender di Terni ma reatino di adozione, a trionfare al Factory Nolo di Milano, lunedì 18 marzo, alla finale di The Vero Bartender, concorso lanciato nel 2016 da Amaro Montenegro e che negli anni ha posto l’amaro italiano al centro scena della del bartending internazionale. Luca Bruni con questa vittoria si è assicurato un posto nella finalissima internazionale del prossimo 10 aprile a Bologna.

La sfida

Il tema scelto per l’edizione di quest’anno era ’90s Calling: il punto di partenza e di ispirazione dovevano essere i cocktail iconici che sono diventati molto popolari negli anni ’90 e che sono ancora considerati cult, utilizzando Amaro Montenegro come protagonista principale della ricetta. Luca Bruni, tra gli otto finalisti, ha presentato Bimbumbam a base di Amaro Montenegro e merenda cordial, convincendo la giuria. Lo show anni ’90 di Luca è iniziato con acqua di benvenuto al gusto di Big Bubble, passando per riferimenti al noto programma televisivo e l’omaggio ad Akira Toriyama, creatore delle anime di Dragon Ball. Impeccabile è stata giudicata la sua rivisitazione del Sex on the beach, con gli ombrellini di carta, un merenda cordial con le merende classiche degli anni ’90 fatte da Tic Tac all’arancia, Fruttolo alla fragola e succo alla pesca in brick, esaltando e valorizzando l’Amaro Montenegro.