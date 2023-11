Terni: l’ultimo saluto al compagno Alvaro. «Impegno e militanza a difesa dei diritti»

«La sua vita è stata impegno e militanza in difesa dei diritti civili, politici e del lavoro». Sta in questa frase del segretario della Cgil di Terni, Claudio Cipolla, gran parte della vita di Alvaro Valsenti, il partigiano ternano scomparso sabato all’età di 99 anni. Il funerale – laico – si è tenuto lunedì pomeriggio nella sede dell’Anpi, a pochi passi dalla ‘sua’ Cgil, alla presenza di rappresentati delle istituzioni – per il Comune è intervenuto l’assessore Schenardi -, del sindacato, dell’Anpi, dell’associazionismo, del ‘suo’ Pd e – più in generale – di quella parte di Terni più vicina agli ideali per cui Valsenti si è sempre, lucidamente, battuto. Antifascista nel Dna, sempre dalla parte dei lavoratori, memoria storica della Resistenza e della sinitra ternana, Alvaro Valsenti lascia il ricordo di un uomo non solo impegnato, ma anche brillante, pronto alla battuta. Umano ed esemplare. Non a caso la commozione è stata tanta, nel ricordarlo da parte di chi è intervenuto.

