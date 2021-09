Terni, Mahmood in ‘rampa di lancio’ per la notte bianca

È quello di Mahmood il ‘nome forte’ per la notte bianca di Terni – Terni On – in programma per venerdì 24 settembre. Trattative serrate sono in corso con l’artista milanese, al secolo Alessandro Mahmoud e vincitore del Festival di Sanremo 2019 con ‘Soldi’, in attesa dell’ufficialità che dovrebbe portarlo ad esibirsi nella cornice dell’anfiteatro romano di Terni. Mahmood vanta numerosi riconoscimenti in ambito discografico, anche a livello internazionale, come il secondo posto all’Eurovision 2019. Recentemente coinvolto nell’incendio della Torre del Moro di via Antonini a Milano, dove abita – e la sua casa è andata distrutta -, l’artista via social ha voluto ringraziare i vigili del fuoco per il lavoro straordinario, rassicurando tutti i suoi fans: «Sto bene, per fortuna non ci sono state vittime. Grazie per i tanti messaggi, vi voglio bene. La vita è bella».

