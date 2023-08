Terni: formazione gratuita e lavoro sicuro con l’arte orafa. Dieci i posti disponibili

di Fra.Tor.

Il laboratorio di alta formazione in arte orafa di Paolo Montori a Terni, l’unica scuola orafa in Umbria e la seconda in Italia, apre le porte ad una nuova masterclass gratuita, finalizzata all’assunzione diretta in azienda. È la seconda esperienza per il laboratorio, dopo quella avvenuta lo scorso anno.

La seconda esperienza

«Una grande azienda orafa di alta gioielleria di Valenza, in provincia di Alessandria – racconta Montori – ci ha richiesto di formare dei ragazzi nella nostra scuola per poi inserirli nella loro azienda; il tutto a costo zero per gli allievi perché questa formazione sarà interamente a carico dell’azienda che poi assumerà le persone appena finito il corso. La masterclass è aperta a tutti, uomini e donne, dai 18 ai 34 anni, non è necessario avere un titolo di studio artistico. La selezione delle dieci persone verrà fatta direttamente dall’azienda che provvederà ad effettuare i colloqui online con tutti i candidati per trovare gli allievi più adatti per loro. Sicuramente si tratta di un’altra grande occasione di lavoro per i nostri giovani». Per il laboratorio di alta formazione in arte orafa Montori si tratta della seconda esperienza: lo scorso anno ha ricevuto la proposta da un’altra grande azienda orafa di Valenza, di formare dei ragazzi per delle assunzioni con un contratto di apprendistato per 3 anni, finalizzato all’assunzione a tempo indeterminato. Quattro ragazze appena diplomate al liceo ‘Metelli’ di Terni, sono state ammesse alla formazione e poi hanno firmato il contratto e stanno lavorando a Valenza.