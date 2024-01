Nuova soddisfazione tricolore per il ternano Maurizio Quaglietti, da anni impegnato nel mondo del powerlifting. Il classe ’89 nel weekend è stato protagonista in Lombardia – San Zenone al Lambro, Milano – in occasione della 23° gara nazionale Open di panca attrezzata, manifestazione utile alla qualificazione per l’Epf Open. Risultato? Il 34enne ha trionfato nella categoria -74 kg sollevando in totale 182,5 chili.

