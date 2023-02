Terni: mezzo danneggia il sottopasso di Cospea e poi si dilegua. Scatta chiusura temporanea

Un’ora di chiusura per rimuovere le parti pericolanti e procedere ai primi interventi di messa in sicurezza, in attesa dei lavori che dovranno essere eseguiti. Mercoledì mattina è stato interdetto temporaneamente il transito dei veicoli nel sottopasso di via Montefiorino, nel quartiere di Cospea a Terni. Ciò in seguito ai danni causati, probabilmente nel corso della notte o all’alba, da un mezzo più alto del consentito che ha colpito il sottopasso, facendo cadere al suolo numerosi calcinacci. Il veicolo in questione avrebbe fatto perdere le proprie tracce ed una parte del lavoro della polizia Locale di Terni, intervenuta sul posto, riguarda proprio l’individuazione del mezzo e del suo conducente. Per la messa in sicurezza sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando di Terni. Ora la palla passa al Comune.

LE FOTO