Terni: ‘Amarsi’ si chiude con oltre 30 mila visitatori totali

L’apertura straordinaria serale di sabato 6 aprile della mostra ‘Amarsi. L’amore nell’arte da Tiziano a Banksy’, con le visite guidate gratuite dei curatori Costantino D’Orazio e Anna Ciccarelli, è stata un successo: il ‘gran finale’ dell’esposizione inaugurata lo scorso 7 dicembre. Nel corso del weekend sono stati 2 mila i visitatori, per un totale – dall’inizio della mostra – di circa 30 mila persone. All’esterno di palazzo Montani Leoni, sede della Fondazione Carit, si è formata una lunga coda di visitatori che hanno aspettato il proprio turno per ammirare i tanti capolavori tra pittura, scultura e ceramica, tra cui quelli di grandi artisti quali Guercino, Francesco Hayez, Antonio Canova, Giorgio De Chirico, Giacomo Balla, senza dimenticare il Tiziano e il Banksy della collazione permanente della Fondazione Carit.

«Più di 40 opere che hanno lasciato il segno»

«Sono stati superati anche i visitatori della mostra del 2023 ‘Dramma e passione. Da Caravaggio ad Artemisia Gentileschi’ – si legge in una nota della Fondazione – segno che il programma espositivo è ogni anno più interessante sia per pubblico locale che per quello nazionale e internazionale che, numeroso, ha voluto visitare Terni e l’esposizione per conoscere e approfondire l’iconografia del sentimento d’amore nella storia e la sua metamorfosi iconografica nel tempo, proprio nella città il cui patrono è San Valentino. Dalla mitologia greca e romana, attraverso le icone dell’amore spirituale medioevale, fino al recupero dell’antico in epoca rinascimentale, la sua trasformazione nel barocco e lo sguardo nostalgico nell’ottocento, l’amore ha potuto fare affidamento su una serie di immagini e storie che soltanto nel novecento cominciano ad essere messe in discussione: una carrellata di più di 40 opere che hanno lasciato il segno in pubblico e critica».