Terni-Narni, contributo per acquisto bici elettriche: ci sono altri 35 mila euro

Iniziativa di successo e ulteriori fondi per i residenti di Terni/Narni per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita. L’atto è stato deliberato giovedì in giunta e a darne notizia è l’assessore all’ambiente Mascia Aniello. La rup è l’ingegnere Marta Frittella.

Domande fino al 10 ottobre

Il bando è scattato formalmente lo scorso 20 settembre – il contributo è per il 50% della spesa totale – e fa riferimento all’accordo di programma per il miglioramento della qualità dell’aria nella conca ternana. In sostanza, rispetto ai 75 mila euro iniziali, in giornata è stato dato l’ok al rifinanziamento con un ‘carico’ di 35 mila euro. Sarà possibile richiedere il contributo fino al 10 ottobre, collegandosi a questo portale. «A poterne beneficiare sono i privati cittadini, residenti nei comuni di Terni e Narni, che hanno acquistato la bici o la cargo-bike a partire del 23 agosto, giorno di approvazione del bando. È ammessa una sola domanda di contributo per persona fisica ed è richiesto l’impegno a detenere il mezzo acquistato per un periodo di almeno due anni dall’acquisto», viene specificato.