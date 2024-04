Terni-Narni, nuovo bonus per chi acquista bici elettriche: 96 mila euro a disposizione

Bonus per il contributo per l’acquisto di biciclette e cargo bike a pedalata assistita, nella ‘conca’ ternana si replica. A renderlo noto è la direzione ambiente del Comune di Terni: dalle 10 di martedì 23 aprile fino alle 12 di venerdì 10 maggio sarà possibile presentare le domande esclusivamente online attraverso la pagina web dedicata ai servizi digitali del sito istituzionale del comune di Terni (accessibile tramite Spid).

L’avviso ed i fondi

Dagli uffici di corso del Popolo informano che possono fare «richiesta i residenti nei comuni di Terni e Narni che hanno acquistato il mezzo a partire dal 19 aprile, giorno di approvazione del bando. È ammessa una sola domanda di contributo per persona ed è richiesto l’impegno a detenere il mezzo per almeno due anni dall’acquisto. L’entità del contributo è 500 euro per una bicicletta a pedalata assistita e 900 euro per una cargo bike a pedalata assistita. L’incentivo non potrà comunque superare il 50% della spesa sostenuta, escluse spese per eventuali accessori e per il trasporto. Sono disponibili complessivamente 96.615 euro, grazie ai fondi dell’accordo di programma per l’adozione di misure per il risanamento della qualità dell’aria nella conca ternana sottoscritto dal Ministero dell’Ambiente e la Regione Umbria e dal successivo accordo integrativo. I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento, secondo l’ordine temporale di presentazione delle domande online». Ulteriori informazioni sono disponibili nel portale www.sportelloenergiaterninarni.it. A tal fine sono attivi sia per le imprese che per i cittadini gli Sportelli energia aperti sia a Narni che a Terni, contattabili ai numeri 350 5879769 e 350 5879768. Gli sportelli sono in via Roma a Terni e in piazza dei Priori a Narni.