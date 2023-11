Terni: nei plessi della ‘Brin’ è arrivato il planetario itinerante

LE FOTO

Una bella esperienza per gli alunni delle scuole primaria e secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo ‘Benedetto Brin’ di Terni. È quella che stanno vivendo proprio in questi giorni grazie al divulgatore scientifico Pierluigi Cox, titolare della Umbria Sky Watching, e del suo planetario itinerante che ha avvicinato bambini e ragazzi al fascino ed ai misteri del cosmo. Si tratta di una esperienza educativa coinvolgente e in grado di offrire numerosi spunti di riflessione. Giovedì 16 novembre Umbria Sky Watching ha illuminato la sede centrale dell’istituto comprensivo ‘Benedetto Brin’, mentre il 22 sarà la volta della sede ‘Alterocca’. Gli spettacoli sono adattati alle diverse fasce d’età: per i più piccoli c’è un affascinante viaggio nel sistema solare, per i più grandi un’esplorazione profonda del cosmo, con visioni di ammassi stellari, nebulose, galassie, buchi neri e pianeti alieni. L’evento dimostra che l’astronomia può accendere la curiosità e la passione nelle giovani menti, rendendo accessibile anche una disciplina complessa e ancora, in larga parte, da comprendere fino in fondo.