Terni, nessuno si fa avanti per l’ex Per Edil: asta deserta

di S.F.

Primo passaggio a vuoto, come d’altronde accade nella stragrande maggioranza dei casi. Nessuno si è fatto avanti in via della Biblioteca per acquistare all’asta – tentativo numero uno – il capannone dove per anni è stata attivata la Per Edil, in via Euclide, su un’area da circa 4.500 metri quadrati. La procedura nasce da un vecchio concordato preventivo. Ora il prezzo base – offerta minima di poco superiore ai 2 milioni – scenderà rispetto agli attuali 2 milioni 791 mila euro attuali. Ci sarà ancora lavoro sul tema per la delegata alla vendita Claudia Di Giulio ed il liquidatore giudiziale Stefano Stellati.