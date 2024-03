Terni, Nicolò Lauteri protagonista tra concorsi e tv

Nuove soddisfazioni per Nicolò Lauteri, 21enne basso-baritono ternano: il giovane è infatti salito sul podio della 78^ edizione del concorso di canto del Teatro lirico sperimentale Belli di Spoleto, che si è svolto nei giorni scorsi al teatro Nuovo. Dopo aver ascoltato per quattro giorni consecutivi oltre 70 candidati, la giuria ha decretato i cantanti vincitori, tra i quali al terzo posto c’è proprio Nicolò. Ai vincitori verrà corrisposta, per il biennio 2024-2025, una borsa di studio grazie alla quale frequenteranno il corso di avviamento al debutto: dieci mesi di lezioni – suddivisi in due sessioni – che si terranno a Spoleto tra aprile e settembre di ogni anno e al termine dei quali potranno debuttare nella stagione lirica sperimentale di Spoleto e dell’Umbria. La giuria era presieduta quest’anno dal soprano Luciana Serra e composta dal basso-baritono Nicola Ulivieri, dal critico musicale Giancarlo Landini e dai direttori artistici dello Sperimentale Michelangelo Zurletti ed Enrico Girardi.

I ringraziamenti

«Vorrei ringraziare con grande stima e tanto affetto il mio maestro Marzio Giossi – commenta Lauteri – poiché mi perfeziona e cura dandomi preziosi consigli e per aver creduto in me sin dall’inizio sostenendomi quotidianamente, ed Eleonora Conti per avermi aiutato musicalmente con grande cuore, ai miei genitori, ai miei fratelli, ai miei nonni, alla mia fidanzata Beatrice e tutte le persone che mi seguono con amore dedico questo mio traguardo raggiunto e che sia l’auspicio di tanti altri ancora, con tanto studio e sacrificio. Infine ringrazio, ma non per ultimi, la giuria presieduta dal soprano Luciana Serra per questa immensa opportunità».

Ancora su Rai2

Ma non è tutto: in settimana Nicolò tornerà protagonista del programma ‘Il videobox’, trasmesso su Rai2 dopo ‘Viva Rai2’ di Fiorello, dove parteciperà portando un’aria d’opera, ‘Vi ravviso o luoghi ameni’, da La Sonnambula di Vincenzo Bellini. «È sempre una grande emozione ritornare in Rai e soprattutto portando il mondo magico dell’opera lirica» racconta Nicolò.