‘In memoria del nostro eterno amico’. Terni non dimentica Paolo Pannacci, il grande tifoso della Ternana – seguiva i match dei rossoverdi dal secondo anello della curva Est Viciani – scomparso nell’agosto 2022 a soli 53 anni a causa di una malattia: mercoledì 16 e giovedì 17 agosto andrà in atto il primo memorial in suo ricordo. Le sfide si svolgeranno al San Valentino Sporting Club.

