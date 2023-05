Terni, non solo Giro d’Italia: nel weekend più di mille atleti per il II meeting nazionale

Non solo Giro d’Italia. Sarà un grande weekend di sport quello in arrivo a Terni: a Piediluco sono in arrivo una gran quantità di atleti e società per il II meeting nazionale di canottaggio, il terzo grande evento che coinvolge la Fic dopo il I meeting e il 37° memorial ‘Paolo d’Aloja’.

I numeri

Sono 103 le realtà remiere – i numeri li fornisce la Federazione italiana canottaggio – protagonista nel weekend a Piediluco, per un totale di oltre 1.000 atleti e 623 barche. C’è ovviamente l’Italia Team: 54 gli atleti a disposizione del direttore tecnico Francesco Cattaneo in vista degli europei assoluti di fine mese a Bled, in Slovenia. Il gruppo più numeroso – tolti gli azzurri – è la Canottieri Gavirate, poi Sc Varese e Sc Armida.