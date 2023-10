Nuova opportunità per poter vedere gratuitamente i nuovi scavi di Carsulae, emersi grazie al lavoro degli archeologi dell’associazione culturale Astra Onlus. L’evento nell’area archeologica ternana è fissata per sabato pomeriggio alle 16: «Per raccontarvelo e mostrarvelo, stavolta alla luce del sole». L’ingresso sarà con bigliettazione ordinaria ed è possibile prenotare al numero 0744 333074 oppure scrivendo a [email protected]. Di recente c’era stata l’iniziativa in notturna.

Condividi questo articolo su